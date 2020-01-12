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أخبار مصر | وزير النقل يوجه بدراسة حالة كوبري الرسوة في بورسعيد

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وجه وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بالتنسيق بين محافظة بورسعيد، والهيئة العام للطرق والكباري، وإدارة المرور، لدراسة حالة كوبري الرسوة القديم، بجنوب بورسعيد، وحركة السيارات عليه، وإمكانية مرور النقل الثقيل.

وجاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، حيث يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقيادات هيئة الطرق والكباري.

وتوجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ كوبري أشتوم الجميل، على طريق "بورسعيد-دمياط"، والذي يشمل إنشاء كوبري جديد بجوار القديم، بتكلفة إجمالية 85.5 مليون جنيه.

ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز، وأن تكون الأعمال كافة، وفقا لقياسات الجودة العالية.

وتابع الوزير، أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي "بورسعيد-دمياط"، لمسافة بطول 36 كيلومترا، بدءًا من بورسعيد حيث تم تقسيم الأعمال إلى مرحلتين: الأولى بطول 15 كيلومترا، مزدوج، حيث تم الانتهاء من الطبقة الرابطة، وفور الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية، سيتم تنفيذ أعمال التخطيط وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، والثانية بطول 21 كيلومترا، مزدوج، حيث تم نهو اتجاه بورسعيد دمياط، أما اتجاه دمياط بورسعيد فتتم أعمال رفع الكفاءة وإعادة الرصف بواسطة شركة الصيانة الذاتية بنظام FDR (إعادة تدوير الأسفلت).

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