أخبار مصر | وزير النقل يوجه بدراسة حالة كوبري الرسوة في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يوجه بدراسة حالة كوبري الرسوة في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بالتنسيق بين محافظة بورسعيد، والهيئة العام للطرق والكباري، وإدارة المرور، لدراسة حالة كوبري الرسوة القديم، بجنوب بورسعيد، وحركة السيارات عليه، وإمكانية مرور النقل الثقيل.

وجاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، حيث يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقيادات هيئة الطرق والكباري.

وتوجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ كوبري أشتوم الجميل، على طريق "بورسعيد-دمياط"، والذي يشمل إنشاء كوبري جديد بجوار القديم، بتكلفة إجمالية 85.5 مليون جنيه.