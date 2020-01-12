أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تفتح باب التسجيل في برنامج "إيدك معانا"

وجاء ذلك بهدف إشراك الشباب في التخطيط، وصناعة القرارات وصياغة البرامج المختلفة، وتقوية مهارات وقدرات الشباب حول القيادة وإدارة المشروعات وتطوير قدراتهم في التخطيط والإعداد، ورصد المشكلات وصياغتها، والبحث عن الحلول والابتكار على أن يغلق باب التقديم يوم 25 يناير الجاري.

2- كوّن فريق: اجمع فريق لا يقل عن ثلاث أفراد.

3- اعمل خطة: تتضمن رؤية واهداف وآليات تنفيذ وميزانية مقترحة.

4- سجل فكرتك: عن طريق رابط التسجيل في صفحة الفاسبوك وبوابة الوزارة.

5- معسكر تدريبي: معسكر لمدة خمس أيام هتدرب فيه على ادارة المبادرة وتطويرها.

6- هتدخل مسابقة: فى نهاية المعسكر هيكون فيه مسابقة وخلالها لجنة التحكيم هتحدد المبادرات الفائزة بالدعم.

7- تفوز بالدعم: الوزارة حريصة على دعم أكبر عدد ممكن من المبادرات وعلشان كده هيكون فيه فائزين كتير.

8- تنفذ مبادرتك: هتكون ملزم بتنفيذ المبادرة خلال شهور من تاريخ المسابقة.

فئات المشاركة: - فئة الفكرة: "ما قبل التأسيس" وهي المبادرات التي لم تدخل طور التنفيذ بعد

موضوعات ومجالات المبادرات: يستمد البرنامج خططه من أهداف التنمية المستدامة وتعتمد مجالات المبادرات المطروحة والتى تستهدف الوزارة دعمها على تحقيق تلك الاهداف بحلول 2030:

- مرحلة المشروع "ما بعد التأسيس" وهي مبادرات قائمة بالفعل

- مبادرات في مجال التعليم ومحو الأمية وتطوير مهارات الشباب.

- مبادرات في مجال تطوير قدرات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

- مبادرات في مجال التدريب على ريادة الاعمال وتطوير الشركات الناشئة.

-مبادرات في مجال مكافحة الفقر والعوز.

-مبادرات في مجال التضامن الاجتماعي.

-مبادرات في مجال حماية التراث الوطني.

-مبادرات في مجال التنشئة

-الوطنية والثقافة السياسية والوعى بالمؤسسات.

-مبادرات في مجال الحفاظ على نظافة المياه.

-مبادرات حماية الحياة البرية والبحرية.

-مبادرات مكافحة التلوث والتغير المناخي.

تقسيم الأقاليم



إقليم جنوب الدلتا "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية"

إقليم شمال الدلتا: اسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، الغربية، كفر الشيخ.

إقليم القناة وسيناء: "اسماعيلية، بورسعيد، السويس، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء.

إقليم شمال الصعيد: الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، البحر الأحمر

إقليم جنوب الصعيد: قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد.

الــدعم:



إجمالي قيمة الدعم 7 مليون جنيه مقسمة كالتالي:

1- تدريب 300 مبادرة سنويا على مستوى الجمهورية.