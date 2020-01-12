أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تفتح باب التسجيل في برنامج "إيدك معانا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تفتح باب التسجيل في برنامج "إيدك معانا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عناصر البرنامج:
1- تدريب (المعسكرات التدريبية).
3- التوجيه والمتابعة.
مراحل البرنامج
1- الفكرة: أخلق فكرة مبادرة تحل مشكلة في مجتمعك.
فئات المشاركة:
- فئة الفكرة: "ما قبل التأسيس" وهي المبادرات التي لم تدخل طور التنفيذ بعد
موضوعات ومجالات المبادرات:
يستمد البرنامج خططه من أهداف التنمية المستدامة وتعتمد مجالات المبادرات المطروحة والتى تستهدف الوزارة دعمها على تحقيق تلك الاهداف بحلول 2030:
1- التعليم والتدريب
2- الكرامة الإنسانية
-مبادرات في مجالات الصحة.
3- الثقافة والوعي
-مبادرات في مجال الثقافة والفنون.
4- حماية البيئة
-مبادرات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
تقسيم الأقاليم
إقليم جنوب الدلتا "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية"
إقليم شمال الدلتا: اسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، الغربية، كفر الشيخ.
إقليم القناة وسيناء: "اسماعيلية، بورسعيد، السويس، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء.
إقليم شمال الصعيد: الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، البحر الأحمر
إقليم جنوب الصعيد: قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد.
الــدعم:
إجمالي قيمة الدعم 7 مليون جنيه مقسمة كالتالي:
1- تدريب 300 مبادرة سنويا على مستوى الجمهورية.
المعسكرات
ينقسم برنامج كل معسكر الى برنامج تدريبي عن طريقة إدارة المبادرات وتطويرها والتشبيك وتحقيق الاستدامة ويعقد في نهاية المعسكر مسابقة لاختيار أفضل المبادرات المستحقة للتمويل
- يقام المعسكر بمركز التعليم المدنى بالقاهرة فى الفترة من 7 الى 11 فبراير 2020.
- تتكفل وزارة الشباب والرياضة بتكاليف الاقامة والاعاشة طوال فترة التدريب.
- تتحمل وزارة الشباب والرياضة بدل انتقال للمشاركين من المحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى.
آلية الدعم:
- وزارة الشباب جهة داعمة وليست ممولة، لذلك لا يتضمن الدعم المقدم من الوزارة (انشاءات - تجهيز اثاث - شراء اجهزة كمبيوتر مكتبى ولاب توب وطابعات).