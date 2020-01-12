أخبار مصر | تسليم 14 ماكينة حياكة و3 أفران للمرأة المعيلة بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسليم 14 ماكينة حياكة و3 أفران للمرأة المعيلة بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، 14 ماكينات حياكة مقدمة من الجمعيات الأهلية وجمعية رجال الأعمال بأسوان، للمرأة المعيلة وخريجات برامج التدريب المهني بأسوان، فضلا عن أسرتي شهيدين بالقوات المسلحة والشرطة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا للتيسير عليها لرعاية الأسرة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما سلم الوزير، 3 أفران مخبوزات، للمرأة المعيلة بالمحافظة، وتم عرض فيلم تسجيلي عن أهم إنجازات من تسلمن ماكينات حياكة العام الماضي.

وافتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، معرض "بنات النيل" للمشغولات اليدوية، بقاعة عروس النيل، بالتعاون مع القنصلية السودانية بأسوان.

وتفقد الوزير، معرض المرأة الأسوانية المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا ضرورة توفير مكان ثابت ودائم للمرأة المعيلة؛ لعرض منتجاتها، فضلا عن توفير فرص تسويق هذه المنتجات لتوفير حياة كريمة لهن.

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وحضر اللقاء اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.



ونوه الوزير بضرورة الاهتمام بتدريب وإعداد المرأة المعيلة على مستوى المحافظات؛ لصقل مهارتها كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال، أنها قادرة على العمل بمهارة وحرفية.

وفي حديثه عن ذوي الاحتياجات الخاصة قال الوزير، إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوفير فرص للتدريب من أجل التشغيل لهذه الفئة من خلال 38 مركزا ثابتا للتدريب تابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن عمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوي القدرات الخاصة، والتنسيق مع المحافظين للبدء في تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة.

واستجاب الوزير، لوالدة شاب من أصحاب الهمم، طلبت توفير فرصة عمل لنجلها في شركة، وقام الوزير بتوفير فرصة عمل للشاب، وسلمه عقد العمل، وسط زغاريد الحاضرات، وقدمت والدة الشاب شكرها الجزيل للوزير على هذه الاستجابة السريعة.

وأهدى الوزير درع الوزارة تكريما لفتاتين برتبتي ملازم أول شرطة، ورقيب من القوات المسلحة لدور المرأة في المجتمع المصري، التي تقدم خدماتها في قطاعات الدولة المهمة.

وجه الوزير لحظة عرض فيلم عن عمالة الأطفال، بضرورة عدم استغلال الأطفال، واتخاذ الإجراءات كافة، ضد المنشآت المخالفة، ومساعدة أسرة الطفل الذي ظهر خلال عرض الفيلم لإيجاد مصدر رزق لها يجعلها تجنب عمل أطفالها، وتقدم أحد أصحاب الشركات بتعهده بتعليم الطفل وايجاد فرصة عمل لذويه.



وفي ختام كلمته وجه "سعفان" كل التحية والتقدير للمرأة المعيلة التي تقوم بكل أمور أسرتها لتوفير حياة كريمة لها، مؤكدا أن كل ما يقدم ليس من أشخاص، إنما هو من مصر، لما تستحقه المرأة المصرية، اعترافا بقيمتها وقدرتها.