أخبار مصر | مصدر بـ"التعليم": امتحان اللغة الأجنبية يحتوي على أسئلة متحررة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بـ"التعليم": امتحان اللغة الأجنبية يحتوي على أسئلة متحررة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الصف الثاني الثانوي والذي يخضونه غدًا الإثنين سوف يحتوى على اسئلة متحررة.

وأضاف المصدر في تصريحاته إلى الـ«الخليج 365»، أنه سيتم توظيف كلمات القصة الخاصة بمنهج اللغة الأجنبية الأولى في الترجمة والقطع، على أن يكون هناك 20 سؤالًا إختياري و7 أسئلة مقالية.

وبدأت إمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي أمس السبت 11 يناير، على أن تنتهى يوم 22 يناير، ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات ورقيًا، بينما يخوض طلاب الصف الثاني الثانوي على التابلت.