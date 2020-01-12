أخبار مصر | وزير القوى العاملة يوزع 2519 شهادة "أمان" بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يوزع 2519 شهادة "أمان" بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، 2519 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بإجمالي مليون و259 ألفًا و500 جنيه، وذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل"، والتي عقدت في قاعة المؤتمرات العسكرية "الفرسان"، وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عبدالوهاب مدير المديرية.

وقال سعفان، إن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة في 27 محافظة، وذلك لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير "حياة كريمة"، ضمن حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة خلال شهري مارس وإبريل من عام 2018، وأسفرت عن تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة، مضيفًا إلى أنه جاري وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.

وأشار إلى أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير "حياة كريمة".

وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.