أخبار مصر | وزير القوى العاملة يطلق مبادرة "مصر بكم أجمل" في أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يطلق مبادرة "مصر بكم أجمل" في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، إلى أسوان، المحطة الثالثة والأخيرة، من جولاته الميدانية للمحافظات، بعد أن زار قنا والأقصر، لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والمرأة المعيلة.

الوزير أطلق البرنامج الأول الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بأسوان من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 45 متدربًا من متحدي الإعاقة؛ للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، ومحمد عبد الوهاب، مدير المديرية، والعميد عمر عبد الفتاح، قائد قطاع أسوان العسكري.

وسلم الوزير 60 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، فضلا عن 4 كراسٍ متحركة لذوي الإعاقة، تبرع من شركة "كيما"، كما كرّم 15 شركة بمنحها شهادات تقدير، مقدمًا لها أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، لتوفيرها فرص عمل حقيقية ولائقة لمتحدي الإعاقة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.