أخبار مصر | 7 مارس.. مؤتمر لعرض استثمارات قناة السويس المتاحة بحضور السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مارس.. مؤتمر لعرض استثمارات قناة السويس المتاحة بحضور السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المنطقة تسعى لتأسيس ذراع استثمارية في إطار سعيها لتعزيز دورها الاقتصادي التنموي، خلال خطتها الخمسية، بحيث تستحوذ على 51%، و49% تكون متاحة للقطاع الخاص.

وأعلن عقد المنطقة، مؤتمرا اقتصاديا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، 7 مارس المقبل، بالعين السخنة؛ لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، للمستثمرين المحليين والأجانب، وسيتم إعلان تفاصيل هذا الحدث الأسبوع المقبل.

وجاء ذلك خلال استضافته من جانب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة؛ لمناقشة استراتيجية المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.

واستعرض خلال لقائه رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المنطقة، رؤية ورسالة المنطقة في إقامة وتطوير مشروعات قادرة على خلق فرص عمل، وزيادة الناتج القومي الإجمالي، من خلال استغلال الموقع المتميز، الذي يمر من خلاله 10% من حجم التجارة العالمية، والتي تقدر بـــ18 ألف سفينة سنويًا.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية، عملت على تحقيق وتنفيذ رؤية الدولة في إنشاء وتطوير البنية التحتية وإضافة المزيد من الخدمات التي تعمل على جاهزية المنطقة، وترفع من كفائتها ومنافستها لكبار المناطق الاقتصادية حول العالم.

وأشار إلى عوامل الجذب والمميزات التي تتمتع بها المنطقة، حيث تتميز بعدد من الحوافز المالية وغير المالية، وعدد من الإعفاءات الجمركية، وعدد من الاتفاقيات التجارية التي تسمح بوصول منتجاتها للسوق العالمي، بأسعار تنافسية.

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ونوه بسعي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لدراسة الضرائب والحوافز للمستثمرين، وكذلك الرسوم للخطوط الملاحية وعلى استعداد تقديم المزيد من التسهيلات، في إطار تحقيق المصلحة للمنطقة وشركائها.

وأشاد رئيس الهيئة، بدعم الدولة للمنطقة في إنشاء عدد من محطات الطاقة وتحلية المياه وعدد من الأنفاق وشبكة الطرق القومية التي ساهمت في تسهيل مهمة المنطقة في جذب المستثمرين حيث تم إنشاء عدد7 محطات كهرباء و13 موزعا و2 محطة تحلية و2 محطة معالجة، ساهمت في تلبية احتياجات المستثمرين والشركات بالمنطقة.

وأوضح أنه جارٍ العمل على تحقيق مزيد من الخدمات على مستوى الاتصالات، وتوصيل الغاز الطبيعي.

وقدر المهندس يحيى زكي، التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية، بنحو 17 مليار دولار، وعدد الشركات العاملة بالمنطقة بنحو 247 شركة، من خلال 14 مطور صناعي، ساهم في توفير 70 ألف فرصة عمل.



كما أشاد رئيس الهيئة، بعملية التنمية والتطوير المستمرة في منطقة شرق بورسعيد وميناء شرق بورسعيد من عمليات تجهيز التربة وإنشاء وتطوير 5 كم أرصفة، كان لها جانب إيجابي في التعاقد مؤخرًا مع تحالف بولوريه - تويوتا NYk- العالمي، وشركة سيسكو ترانس في تشغيل هذه الأرصفة، وجارٍ التفاوض مع باقي الأرصفة.

كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية، خطة المنطقة الخمسية حتى عام 2025، في زيادة وتحسين القيمة المضافة للمستثمرين والتركيز على عوامل جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية والموانئ، وإيجاد فرص استثمارية سريعة في عام 2020.