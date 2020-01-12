أخبار مصر | وزير النقل: ننفذ مشروعات بقيمة 141 مليار جنيه في مجال السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: ننفذ مشروعات بقيمة 141 مليار جنيه في مجال السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن قيمة ما يتم تنفيذه من مشروعات لتطوير السكة الحديد خلال هذه الفترة 141 مليار جنيه، خاصة وأنه من المستهدف أن يصل عدد الركاب في 1/7/2022 إلى 2 مليون راكب يوميا.

جاء ذلك على هامش افتتاح الوزير محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وأوضح، أن ذلك يشمل ينفذ مشروعات حاليًا في مجال السكة الحديد بـ86 مليار جنيه ونهدف إلى أن نصل بعدد الركاب في 30/6/2020 إلى مليون راكب يوميا، لافتًا إلى أنه ابتداء من 1 يونيو 2020 سوف يتم تنفيذ مشروعات أخرى حتى 2022 بقيمة 55 مليار جنيه. وتفقد وزير النقل أيضًا، المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر، واطمأن على كفاءة أجهزة الإكسراي بالمحطة، موجها بتركيب لوحات رقمية إرشادية لمواعيد قيام وصول القطارات وتعميم هذه اللوحات في كافة المحطات الرئيسية والمركزية، بالإضافة إلى استمرا اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل حصول الركاب على التذاكر وكذلك الحرص على تطبيق الغرامات المقرر على المخالفات المختلفة مثل غرامة الركوب بدون تذكرة. Advertisements وفيما يتعلق بالمحطات، أوضح الوزير، أن السكة الحديد بها 705 محطات منهم 115 محطة يتم تطوير أرصفتها وبنيتها الأساسية و147 يتم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل مثل محطة بورسعيد لتصل عدد المحطات التي يتم تطويرها 262 محطة وأن إجمالي ما يتم صرفه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات يصل إلى 1.7 مليار جنيه، مضيفًا أن تكلفة كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية التي يتم تنفيذها حاليًا لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط مليار دولار. وأشار الوزير، إلى أنه بخصوص الوحدات المتحركة فهناك 260 جرارًا جديدًا تعاقدت عليهم هيئة السكك الحديدية و172 جرارًا ( هنشل + جينرال إلكتريك +PRL ) سيتم إعادة تأهيلها لتشكل هذه الجرارات الجديدة والمعاد تأهيلها قوة كبيرة جدًا في تدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية، لافتا إلى أن هناك تعاقدات ضخمة خاصة بعربات الركاب تمثلت في التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب مع التحالف الروسي المجري والتعاقد على 6 قطارات جديدة مع شركة تالجو الإسبانية العالمية.