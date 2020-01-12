أخبار مصر | وزير النقل: ننفذ مشروعات بقيمة 141 مليار جنيه في مجال السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: ننفذ مشروعات بقيمة 141 مليار جنيه في مجال السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك على هامش افتتاح الوزير محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.
وتفقد وزير النقل أيضًا، المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر، واطمأن على كفاءة أجهزة الإكسراي بالمحطة، موجها بتركيب لوحات رقمية إرشادية لمواعيد قيام وصول القطارات وتعميم هذه اللوحات في كافة المحطات الرئيسية والمركزية، بالإضافة إلى استمرا اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل حصول الركاب على التذاكر وكذلك الحرص على تطبيق الغرامات المقرر على المخالفات المختلفة مثل غرامة الركوب بدون تذكرة.
وفيما يتعلق بالمحطات، أوضح الوزير، أن السكة الحديد بها 705 محطات منهم 115 محطة يتم تطوير أرصفتها وبنيتها الأساسية و147 يتم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل مثل محطة بورسعيد لتصل عدد المحطات التي يتم تطويرها 262 محطة وأن إجمالي ما يتم صرفه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات يصل إلى 1.7 مليار جنيه، مضيفًا أن تكلفة كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية التي يتم تنفيذها حاليًا لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط مليار دولار.
وأشار الوزير، إلى أنه بخصوص الوحدات المتحركة فهناك 260 جرارًا جديدًا تعاقدت عليهم هيئة السكك الحديدية و172 جرارًا ( هنشل + جينرال إلكتريك +PRL ) سيتم إعادة تأهيلها لتشكل هذه الجرارات الجديدة والمعاد تأهيلها قوة كبيرة جدًا في تدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية، لافتا إلى أن هناك تعاقدات ضخمة خاصة بعربات الركاب تمثلت في التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب مع التحالف الروسي المجري والتعاقد على 6 قطارات جديدة مع شركة تالجو الإسبانية العالمية.
ولفت، إلى أنه يتم تطوير الورش بشكل شامل وتطوير سيماف لكي يتم تصنيع العربات مستقبلا في مصر بعد انتهاء توريد هذه التعاقدات المبرمة، موضحا أنه راعى منذ توليه حقيبة النقل تحقيق الانضباط والسلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، وأن حصيلة حوكمة قطع التذاكر وتطبيق الغرامات الخاصة بها ساهمت في شراء عدد 10 جرارات جديدة من جينرال إلكتريك بمبلغ 27 مليون دولار.
وردًا على التساؤل الخاص من أحد الصحفيين فيما يتعلق بكوبري الفردان، قال وزير النقل، إن هذا الكوبري هو ملك للسكة الحديد تقوم بتطويره بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن هناك شركة صينية عالمية قد فازت من خلال طرح عالمي بمشروع إنشاء كوبري جديد في الفردان علي قناة السويس الجديدة وإعادة تأهيل وازدواج الكوبري القديم علي قناة السويس الغربية وازدواج المسافة بين الإثنين، لافتًا إلى أنه سيتم بعد ذلك استعادة السكة ومحطاتها (خط الفردان القنطرة شرق يير العبد) من مخرج كوبري الفردان وشمالًا حتى القنطرة ليصبح هناك فرعتين الأولى شمالًا باتجاه بورسعيد لتخدم منطقة شرق بورسعيد والثانية في اتجاه الشرق حتي بير العبد والعريش.