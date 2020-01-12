أخبار مصر | محافظ الجيزة: متابعة دورية لمنظومة الخبز للتأكد من انتظامها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: متابعة دورية لمنظومة الخبز للتأكد من انتظامها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن منظومة الخبز تشهد متابعة دورية، للتأكد من حسن انتظامها، ويتم المرور الدورى على المخابز بكافة أنواعها وشن حملات تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأوزان.

وأشار راشد، إلى أن الأولوية بفتح مخابز جديدة فى المرحلة المقبلة، بالتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق والقرى الأكثر احتياجًا والنائية، والتى لا تفى المخابز الموجودة بها باحتياجات المواطنين.

وقال محافظ الجيزة، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمخابز، إنه يتم تطبيق الشروط والضوابط والمواصفات بكل دقة بشأن أي طلبات مقدمه لإنشاء مخابز جديدة، حيث يتم تدبير حصتها من داخل الحصة الإجمالية المخصصة من وزارة التموين دون تكبيد الدولة أي أعباء إضافية.

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‪وكلف المحافظ، مديرية التموين والتجارة الداخلية بإعداد خريطة مفصلة بالمخابز الموجودة بالمحافظة وحصة كل مخبز وأعداد المواطنين المنتفعين بها والمناطق التى بها عجز أو زيادة، وفقًا للكثافة السكانية من منطلق الاستفادة الكاملة من الدعم المخصص ‬، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.‬

كما أكد أنه جارى إعادة فحص ومراجعة 43 مخبزًا بلديًا من ناحية الشروط والضوابط والمواصفات تحت إشراف مديرية ومباحث التموين‪.‬

من جانبه، أشار هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة، إلى أن إجمالى عدد المخابز بنطاق المحافظة تبلغ 2019 مخبزًا منها 1299 مخبزًا بلديًا، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة الحصص المخصصة بهدف الوصول إلى حُسن استخدام الموارد المتاحة والاستفادة الكاملة من الحصة المخصصة للمحافظة بحيث تفى باحتياجات كل المناطق‪.‬

