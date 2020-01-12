أخبار مصر | انطلاق فعاليات "يوم الوفاء" لتكريم كبار الآثريين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات "يوم الوفاء" لتكريم كبار الآثريين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت، صباح اليوم الأحد، فعاليات "يوم الوفاء" في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الآثريين لعام 2020م.

وحضر الفعاليات، التى عقدت بشارع المعز، الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وقيادات القطاع، ومديري العموم ومفتشي ورجال أمن المناطق، وعدد كبير من المهتمين بالشأنين التراثي والآثري.

وتضمن الحفل عدد من الفقرات أبرزها تكريم الرعيل الأول من الآثريين الذين عملوا على مدار سنوات عمرهم في القطاع، وكذلك تكريم أسماء الآثريين الراحلين والذين قدموا خدمات جليلة للقطاع، كما تضمن الحفل فقرة التنورة، والتي بدأت من شارع المعز بحضور جميع الآثريين، وامتد إلى داخل قصر بشتاك.