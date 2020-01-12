أخبار مصر | اتفاق بين مصر والإمارات لتأسيس شركة إنتاج أنابيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق بين مصر والإمارات لتأسيس شركة إنتاج أنابيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، اتفاقًا مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و3 شركات إماراتية؛ لتأسيس شركة متخصصة في مجال إنتاج الأنابيب، من مادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وشهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم التوقيع، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الاتفاقية تهدف إلى قيام الأطراف الخمسة، باتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة في مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأنابيب والمواسير والخراطيم البلاستيكية من البولي إثيلين والبولي بروبلين بجميع أنواعها، ومقاساتها المختلفة، ولوازمها لجميع الاستخدامات، وكذا بيع وتسويق هذه المنتجات بجمهورية مصر العربية وخارجها.

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وقال "العصار" خلال مراسم التوقيع، إن الوزارة تسعى لتوطين مختلف الصناعات التي تخدم الصالح العام للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع الشركات العالمية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي؛ لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

ومن ناحيته، أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، يأتي من منطلق إيمان وزارة الإسكان بأهمية التكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة لتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أن التعاون المشترك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم التصنيع المحلي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنتاج الأنابيب بمختلف أنواعها من مادة البولى إثيلين والبولي بروبلين كصناعة جديدة داخل السوق المصري لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول العربية والإفريقية. وفي السياق ذاته، قال السيد قاسم عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب، إن حرصه على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.

ونوه بأن توقيع هذا العقد، يعكس اهتمام الجانب الإماراتي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، في الفترة الحالية، والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري.