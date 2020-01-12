أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر: نؤدي دورا مهما في خدمة المجتمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر: نؤدي دورا مهما في خدمة المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن جامعة الأزهر، تؤدي دورًا مهمًا في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمحافظات كافة، من خلال قوافلها الطبية ومستشفياتها الجامعية.

وأضاف أن الجامعة تسهم في رصد المشكلات الأسرية؛ للعمل على حلها من خلال المركز الدولي للسكان، وبحث سبل التعاون مع محافظة دمياط.



ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط أنها سعدت بالتعاون مع جامعة الأزهر، في مجال خدمة المجتمع، وتأمل أن يستمر التعاون ويزداد في محافظة دمياط.

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يشار إلى أن وفد رفيع المستوى من جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، زار محافظة دمياط، صباح اليوم، لافتتاح كليات جديدة.

وضم الوفد نواب رئيس الجامعة، الدكتور طارق سلمان، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، والدكتور محمود صديق، والمحاسب مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، والدكتور العدل القاضي، مدير المركز الهندسي بالجامعة، والدكتور محمود ميدان، عميد طب الأزهر بدمياط.