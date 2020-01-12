شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة لـ«النواب»: تعاون مع البنك المركزي لحل مشكلات المصانع المتعثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك تعاونا كاملا من قبل البنك المركزي المصري في ملف المصانع المتعثرة، قائلة «البنك المركزى بيستدعى 10 من أصحاب المصانع المتعثرة يومياً بحضور البنوك الدائنة»، وأن هناك لجنة برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، تنتهى في كل جلسة بقرارات بشأن الديون القديمة على المصنع محل الدراسة والقروض الجديدة التي ترغب في الحصول عليها.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن هناك مبادرات سابقة للمصانع المتعثرة لم يُكتب لها النجاح، وقالت أنه في بعض الأحيان كان يتم تسوية الديون القديمة ويظل إسم المُصنع أو المستثمر على القوائم السلبية الائتمانية، وبالتالى لا يتمكن من الحصول على أية قروض جديدة، لكن الآن يقوم البنك المركزى بحذف الأسماء من القوائم السلبية لتمكين المستثمر من مواصلة نشاطه الصناعى والحصول على قروض أخرى جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الأحد، بمجلس النواب، للاستماع لاستراتيجية وزيرة الصناعة والتجارة الجديدة.