شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة السيدة العذراء بجرجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اليوم الأحد، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء بجرجا، التي تم تجديدها مؤخرًا ليصبح بداخلها كنيستان، الأولى في الطابق الأرضي، والثانية في الطابق الثاني.

وبحسب بيان صحفى صادر اليوم عن الكنيسة، فأنه أطلق على مذبح الكنيسة الأولى أسم السيدة العذراء وأطفال بيت لحم، بينما دُشِن مذبح الكنيسة الثانية على أسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار، بالإضافة إلى تدشين أيقونات الكنيستين، وكذلك حامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

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وشارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، كل من: الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، والأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم، والأنبا موسى بالعلمين، والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم.

وتسابق الأقباط المشاركون في صلوات تدشين كنيسة العذراء بجرجا لنوال بركة قداسة البابا أثناء سيره بممر الكنيسة لإستكمال أعمال التدشين، وسط زحام شديد للسلام عليه.

ووجه قداسة البابا كلماته لكهنة الإيبارشيات قائلا: «أنتم العمل الرئيسي في عمل الكنيسة الرعوي قبل البطريرك والأساقفة والشمامسة، وعندما يحمل العمل الرئيسي آباء كهنة أمناء يكون عمل رائع أمام المسيح، من تحت يد الأب الكاهن يخرج البطريرك والمطران والكاهن والشماس وزوجة الكاهن وزوجة الشماس والراهب والراهبة وبالتالي مسؤوليتك مسئولية كبيرة، مش مسئولية يوم الرسامة وانتهينا.. مسئولية الأب الكاهن مسئولية عظيمة للغاية».

وكان البابا تواضروس الثانى قد بدأ أمس زيارة رعوية لإيباراشيات محافظة سوهاج ستستمر لمدة 5 أيام يزور خلالها إيبارشيات مراكز سوهاج، وطهطا، وطما، وجرجا، والبلينا، وأخميم.