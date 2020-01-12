شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة ترد على طلب مراجعة الاتفاقيات التجارية مع تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة بعض الاتفاقيات التجارية الدولية التي صادقت عليها مصر، وبالأخص تلك المُوقعة مع دولة تركيا، قائلًا «يجب إعادة النظر في بعض الاتفاقيات الدولية مع بعض الدول»، وتابع: «وبعض الاتفاقات التجارية مع تركيا قضت على صناعات كثيرة مثل الحلويات والبسكويت والملابس». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، للاستماع إلى استراتيجية وزيرة الصناعة والتجارة الجديدة.

وردت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن ملف الاتفاقيات الدولية من الملفات التي يتم النظر إليها في إطار محور ترشيد الواردات وتعظيم الصادرات، قائلة «أنا طلبت حصر بالاتفاقيات التجارية الدولية، ووجدت أنها 7 اتفاقيات تجارية دولية مع دول وكيانات مثل الكوميسا والاتحاد الأوروبى وأغادير، وعقدت مقارنة بين الأوضاع قبل وبعد تلك الاتفاقيات وحجم التبادل التجارى مع تلك الدول واستثمارات تلك الدول في مصر، ويتم مراجعة الاتفاقيات التجارية بشكل عام ودراسة مدى الاستفادة منها».

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك برنامج جديد يتم تفعيله للمصدرين، ويقوم هذا البرنامج على الاهتمام بالمعارض الخارجية لأنها تفتح مجال للتصدير، مع مراجعة الجهات والشركات التي ستمثل مصر بالمعارض، وأماكن تلك المعارض، مضيفة أنه يتم إعداد هيكل للواردات والصادرات لمعرفة المنتجات التي يسهل صناعتها محليا وتوجيه الصناعات الصغيرة تجاهها، والنظرة الآن لملف الواردات مختلفة، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الواردات نسبة كبيرة منها يُنتج محليا لكن بجودة أقل«.