شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، غدًا الاثنين، استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام التقييم المعدل الجديد.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت وذلك بالفترة الصباحية في التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في نفس المادة ورقيًا في الفترة المسائية في الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الثالثة والنصف عصرًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي تطبيقًا لنظام الكتاب المفتوح «open book».

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ويؤدي الطلاب الامتحان من خلال الإجابة على 27 سؤالا، منها (20 سؤالا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، وتأتي امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنفس المواصفات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام التقييم المعدل يعتمد على قياس أسئلة الامتحانات الفهم وليس الحفظ، مؤكدةً أن هذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم.

وناشدت وزارة التربية والتعليم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بضرورة حل النماذج الاسترشادية على موقع الوزارة ليتدرب الطلاب على نمط الأسئلة الجديدة.

جدير بالذكر أن نحو 607 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات ورقيًا، فيما يؤدي ما يقرب من 500 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي الامتحانات إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، بينما يؤدي نحو 140 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي الامتحانات ورقيا لعدم استكمال البنية التكنولوجية بالمدارس.