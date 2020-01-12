شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: بدء أول مشروع قومي لسد احتياجات السوق المحلي من أدوية الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار اهتمامات القيادة السياسة بتوفير احتياجات الدولة من المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام وفى ظل قيام مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصحة المرأة بفحص ما يقرب من 28 مليون للكشف المبكر عن أورام الثدي، كشفت تقارير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة عن تشكيل الوزارة غرفة عمليات مشروعات المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام للبدء في تصنيعها محليا بتكلفة مليار جنية.

وجاء قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رقم 584، بتشكيل غرفة العمليات للبدء في إنشاء أول مصنع حكومي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتصنيع المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام من خلال المؤسسة الوطنية ايبكو التابعة لمجموعة «أكديما» لتأمين احتياجات البلاد من الأدوية البيولوجية والأورام للاستغناء عن المنتجات المستوردة التي تستهلك ميزانية الدولة من العملة الصعبة اتساقا مع رؤية القيادة السياسية.

ووفقا لتقارير غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان، لمشروعات المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام بدأت في استيفاء الإجراءات التعاقدية على استيراد التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية مع التوصية بالتعديلات التشريعية المطلوبة لإدخال هذه الصناعة إلى مصر بالإضافة إلى وضع الخرائط الزمنية الخاصة بالبدء في توفير المستحضرات بالسوق المحلى.

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وقامت غرفة العمليات بعمل قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالمنتجات الدوائية الخاصة بعلاج مرض السرطان وتشمل المستحضرات الدوائية الرائدة على مستوى العالم من حيث طبيعة الدواء «أدوية بيولوجية، أدوية تقليدية» وكذلك حجم المبيعات ونسب النمو السنوي لها والشركة المنتجة ونوع السرطان الذي سيتم علاجه مع وضع التسعيرة العالمية في الاعتبار وكذلك المستحضرات الدوائية المستخدمة في علاج الأورام محليا من حيث طبيعة الدواء.

وقالت وزارة الصحة والسكان وفقًا لمصادر مسئولة بقطاع الصيدلة، إن المشروع سيوفر الأدوية في السوق المحلى قريباً وبأسعار منافسة في كما سيوفر احتياجات الوزارة وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل من المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام مضيفة أن عدد حالات الإصابة بمرض السرطان على مستوى العالم بلغ 13.5 مليون حالة كما أن عدد الوفيات بمرض السرطان على مستوى العالم بلغ 9.6 مليون حالة خلال عام 2018 .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مصر من الدول ذات المعدلات المنخفضة في الإصابة بالأورام السرطانية بنسبة 113 لكل 100 ألف نسمة لافتة إلى أن حجم الإنفاق العالمي على علاج مرض السرطان حول العالم 300 مليار جنية.

ويمثل السرطان المركز الثاني في سبب الوفيات على مستوى العالم حيث تعزي إلية وفاة واحدة تقريبا من أصل 6 وفيات على الصعيد العالمي فأعلى 5 أنواع سرطان مسببة للوفاة عالميًا هي سرطان الثدي والكبد والرئة والقولون والمستقيم والمعدة.