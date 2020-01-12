شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات للتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأحد، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطة التحول الرقمي بمختلف قطاعات المحافظة. حضور توقيع البروتوكول سعد الفرماوي السكرتير العام، والدكتور عبدالعظيم غنيم، معاون وزير الاتصالات، والمهندس عبدالستار الشيخ، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس أبواليزيد الهواري، رئيس قطاع مناطق شرق الدلتا.

وأكد محافظ الدقهلية على أن البروتوكول يهدف إلى سرعة الانتهاء من عملية التحول الرقمي لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة وميكنة كافة القطاعات الحكومية.

وقال محافظ الدقهلية في بيان صحفي: «إن إطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي سيُحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، ويُسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين في تلقي الخدمة، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين».