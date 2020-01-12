شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يطالب بتفعيل دور المرشد الزراعي ومنع استخدام «المبيدات المغشوشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين، إن الفلاح عانى خلال الفترة الماضية من التهميش وتركه لأنياب السوق السوداء والغش في المبيدات الزراعية، لذلك يتوجب على وزارة الزراعة تفعيل دور المرشد الزراعى للرقابة على المبيدات،لافتا أن انتشار المبيدات المغشوشة يؤثر على إنتاج المحاصيل، وتضر بالصحة العامة، ولابد من تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من مصادرها، وتشديد الرقابة على المبيدات حتى لا تدخل بطرق غير شرعية.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له، الأحد، أنه لابد من توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وتسويق المحاصيل، وتوفير الدعم للفلاحين في حالة التعرض للأضرار، فضلاً عن المساعدة في الحصول على قروض ميسرة.

وشدد «عبدالستار» على ضرورة عودة الإرشاد الزراعي، والنزول إلى الفلاح والاستماع له، وإرشاده بكيفية استخدام المبيدات والتقاوى، لأن ذلك سيساهم في زيادة عملية الإنتاج الزراعي، ووقف المبيدات المغشوشة، والخسائر التي كان يتعرض لها الفلاحون.