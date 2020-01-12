شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد نشر القائمة النهائية للمرشحين فى "تكميلية النواب" بالجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، بالدائرة الأولى بالجيزة ومقرها "قسم شرطة الجيزة"، والدائرة السابعة "دائرة ملوي ومقرها مركز شرطة ملوي" محافظة المنيا ، 17 يناير الجارى بعد انتهاء فترة الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى والتى حددها القانون بـ5 أيام مقرر خلالهم أن تفصل المحكمة فى الطعون التى تقدم من قبل المرشحين.

وحدد قانون مجلس النواب طرق وكيفية الطعن على قرارات الهيئة، ونصت المادة 16 من القانون على انه لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد أن يطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم اى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج به اسمه.

وبدأت فترة تقديم المرشحين فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بمحافظة المنيا، للطعون أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بالنسبة لمن لم يرد أسماؤهم فى الكشوف الأولية للمرشحين والتى تم إعلانها الخميس الماضى، وأيضا لمن يتقدم بطعن ضد غيره من المرشحين.

ومن المقرر أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير .

وتضم القائمة الأولية للمرشحين 5 مرشحين للانتخابات على مقعد الجيزة، بينما تضم دائرة ملوى بالمنيا 6 مرشحين، وذلك بعد استبعاد مرشحين اتنين لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة.

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ويترشح فى دائرة الجيزة كل من، رجل الأعمال محمد محمد أبو العينين، وهشام محمد بدوى سيد، والأمير موسى أحمد، ومجدى السيد السيد ياسين، وزكى عباس عبد الظاهر أبو بكر.

كما تضم القائمة الأولية بدائرة ملوى بالمنيا كل من، عبدالله محمد عبدالله خليفة، وأحمد جمال أحمد موسى، وزاهر ناجح زاهر قلينى، وأسامة عبد الشكور حمزة، وصلاح إسماعيل على مطر، وشنودة بولس جاد السيد.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح الأربعاء الماضى.