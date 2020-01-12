شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، 2519 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بإجمالى مليون و259 ألفا و500 جنيه، وذلك خلال احتفالية اطلاق مبادرة مصر بكم أجمل التى عقدت فى قاعة المؤتمرات العسكرية "الفرسان"، وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عبد الوهاب مدير المديرية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم قال سعفان، إنه تم رصد 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة فى 27 محافظة، وذلك لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة ، والتى تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير "حياة كريمة"، ضمن حملة "حماية" التى اطلقتها الوزارة خلال شهرى مارس وإبريل من عام 2018 وأسفرت عن تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة، مضيفًا إلى أنه جارى وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.

وأشار إلى أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير “حياة كريمة”.

وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة فى رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة فى الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال فى حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.

وصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، إلى أسوان المحطة الثالثة والأخيرة من جولاته الميدانية للمحافظات بعد أن زار قنا والأقصر، لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدى الإعاقة.

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