شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 47 طن لحوم فاسدة خلال 30 يوما وتحرير 793 محضرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات الببطرية بوزارة الزراعة، بشأن ضبطيات اللحوم، يوضح أن الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال الشهر الماضى، وبعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت (47,787) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لحدوث تغيير فى صفاتها أو مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة، وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل اطباء التفتيش على اللحوم (793) محضـــر.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل لـ " الخليج 365 "، على نسخه منه، أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن، اكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية على الدور الرقابى الهام للهيئة على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن.

وكلف الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على أسواق ومحال ومنافذ بيع اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها للتأكد من المعروض وسلامة اللحوم ومنتجاتها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ضبط المخالفين.

كما تقوم الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى، ومتابعة الاغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.