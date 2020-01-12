شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح من منصة البرلمان: قد نضطر لدعوة الجيش المصرى للتدخل فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى: "قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبى فى بلادنا، ومؤازرة الشعب الليبى، الذى لم يتخل عنا من قبل فى شدة ولا نائبة، كما شهد التاريخ وهو شاهد العدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالى ليبيا".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال.

وأضاف صالح، أن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا، وأن تجاهل المجتمع الدولى للحقائق الثابتة فى الاعتراف بشرعية مجلس رئاسى أقل ما يوصف به هو تجاهل لإرادة الليبيين وحقهم فى الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب والقبول بعودة الاستعمار من جديد ما لم يعلن عن موقفًا عربيًا موحد، ويؤيد حق مجلس النواب الليبى المنتخب فى ممارسة مهام وصلاحيات التشريعية باعتباره الجسم الشرعى الوحيد فى ليبيا ورفض محاولات مصادرات هذه المهام والصلاحيات.