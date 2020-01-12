شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس البرلمان الليبى: التاريخ لن ينسى تضحيات شعبنا أمام المعتدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، أن التاريخ لن ينسى أن يسجل فى قادم الأيام بحروف من دماء ذكية صفحات جديدة تضاف إلى صفحات جهاد الآباء والأجداد وتضحياتهم ضد المعتدين.

وأضاف رئيس البرلمان الليبى، خلال كلمته أمام الدكتور على عبد العال ونواب البرلمان المصرى، أن الشعب الليبى أراد التنمية والعيش فى حياة أفضل، إلا أنه وجد نفسه أمام "ضباع" العمليات الإرهابية، بقيادة دول تدعى الإسلام، وهى لا تطبق قيم ومبادئ الإسلام.

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وأكد المستشار عقيلة صالح، أن ليبيا لا تستعدى أحدا، وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة فى الحفاظ على أراضيها، لافتا إلى أن تركيا تنفذ محاولات بائسة لنشر الفوضى فى الأراضى الليبية، من خلال حربا بالوكالة لصالح بعض الجماعات الإرهابية.

وأشاد رئيس مجلس النواب الليبى، بالموقف المصرى والقوات المسلحة المصرية المساندة للقضية الليبية فى رفض التدخلات العسكرية التركية على الأراضى الليبية، وما تمثله من انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية.

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق، يأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.