شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عقيلة صالح أمام البرلمان المصرى: حكومة الوفاق سقطت والسراج متآمر مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن الاتفاقية التى عقدها السراج رئيس حكومة الوفاق، مع تركيا خالفت اتفاق الصخيرات وتمثل انتهاكا للسيادة الليبية ولم يحصل على موافقة مجلس النواب والاتفاق يمثل تهديدا لأمن المنطقة ومخالفه لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تأوى المليشيات المسلحة وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين.

وأضاف عقيله صالح فى كلمة له اليوم أمام البرلمان المصرى، أن اتفاق الصخيرات سقط وهو مخالف للإعلان الدستورى وحكومة الوفاق هى حكومة وصاية وقد سقطت منذ عامين، متهما السراج بالتآمر وفتح الطريق امام تركيا لإرسال قواتها العسكرية وميليشياتها لتحويل ليبيا إلى ولاية عثمانية.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبى قائلا: "أحذر من خطر الحرب بالوكالة التى تقوم بها عناصر الإرهاب لإفشال الدولة الوطنية فى ليبيا ويتهم المجلس الرئاسى بقيادة السراج بالسرقة والإرهاب ويندد بمذكرتى التفاهم مع تركيا، مؤكدا أن الشعب الليبى يسعى إلى التغيير لدوله مدنية ديمقراطية ولكنه يواجه مؤامرة إرهابية تقف خلفها تركيا صاحبة التاريخ الدموى وداعمة الإرهاب فى المنطقة".

وعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق، يأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.