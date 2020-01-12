شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين» تكلف المستشار القانوني بمتابعة قضية طبيبة سفاجا.. وخط ساخن للطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة، إن واقعة الاعتداء وقعت في أول ديسمبر الماضي، ولم يتم إخطار النقابة، وإن المجلس علم بعد نشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتدخل المجلس على الفور وتواصل مع الطبيبة، التي قالت إنها رفعت قضية وتم حبس الجزار احتياطيًا، وإن الجلسة القادمة في القضية ستكون في منتصف فبراير المقبل.

وأضاف «عوض»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المجلس كلف المستشار القانوني للنقابة بالتواجد في الجلسة وتحمل النقابة كل مصاريف القضية، وأتعاب المحاماة، كما أصدرنا بيانًا عبر الموقع الرسمي للنقابة به إرشادات للأعضاء في حالة الاعتداء عليهم، وتم تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى الأطباء في حال وجود طوارئ.

وطالب بتأمين وتشديد الحراسة على المجازر واللجان التفتيشية من القوات الشرطية، وتفعيل الضبطية القضائية الممنوحة للأطباء البيطريين، مؤكدًا أن النقابة لن تتنازل عن حقوق أعضائها.