شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع «اسمعونا» و«التضامن».. «حازم محرم» تطلق حملة للكشف المبكر عن الأطفال والسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل مؤسس مجموعة حازم محرم لتطوير الصحة والتعليم، أعلنت المؤسسة عن إطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على ٢٠٠٠ طفل بالإضافة للكشف المبكر عن هشاشة العظام ويشمل ٥٠٠ سيدة من سكان منطقة روضة السيدة زينب، بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا للخدمة المجتمعية وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجهات وزارة التضامن الاجتماعي والدولة، بتحسين المستوى المعيشى لسكان المناطق العشوائية الخطرة الذين تم نقلهم مؤخرًا للمجتمعات السكنية الجديدة وخاصة منطقة روضة السيدة زينب.

مؤسسة حازم محرم لتطوير الصحة والتعليم

من جانبها، أكدت الدكتورة فائقة الأسيوطي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حازم محرم، أن هذه الحملة وأهدافها تتوافق مع الأسس التي من أجلها قام الفقيد الراحل بتأسيس أحد المراكز الرائدة في مجال الأشعة التشخيصية والتحاليل وأهمها توفير أفضل تقنيات التشخيص الطبي التي تساعد بالوقاية والعلاج المبكر.