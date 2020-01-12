شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيدة سقط عليها سور المنزل بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيبت سيدة بجروح وكسور نتيجة سقوط سور المنزل عليها بالبحيرة. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول «أميرة .ع» 24 سنة، إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، مصابة بجرح في الرأس وكسر في الساعدين، نتيجة سقوط سور المنزل عليها. تم عمل الأشعة والإسعافات اللازمة لها، وتحرر محضرًا بالحادث.

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