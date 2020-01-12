شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يفتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد تطويرها بـ83 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه.

وتفقد «الوزير» المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر واطمأن على كفاءة أجهزة الإكس راي بالمحطة ووجه بتركيب لوحات رقمية إرشادية لمواعيد قيام وصول القطارات وتعميم هذه اللوحات في كل المحطات الرئيسية والمركزية بالإضافة إلى استمرا اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل حصول الركاب على التذاكر وكذلك الحرص على تطبيق الغرامات المقرر على المخالفات المختلفة مثل غرامة الركوب دون تذكرة.

وعلي هامش إفتتاحه محطة بورسعيد للسكك الحديدية بعد الإنتهاء من تطويرها قال وزير النقل أن العمل يجري على قدم وساق في تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية حيث ينفذ مشروعات حالياً في مجال السكة الحديد ب 86 مليار جنيه ونهدف إلى أن نصل بعدد الركاب في 30 /6/ 2020 إلى مليون راكب يوميا، لافتاً إلى أنه إبتداء من 1 يونيو 2020 سوف يتم تنفيذ مشروعات أخرى حتي 2022 بقيمة 55 مليار جنيه ليصبح إجمالي ما يتم تنفيذه من مشروعات للسكة الحديد خلال هذه الفترة بإجمالي 141 مليار جنيه، خاصة أنه من المستهدف أن يصل عدد الركاب في 1 /7 /2022 إلى 2 مليون راكب يوميا.

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وفيما يتعلق بالمحطات أوضح الوزير أن السكة الحديد بها 705 محطة منهم 115 محطة يتم تطوير أرصفتها وبنيتها الاساسية و147 يتم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل مثل محطة بورسعيد لتصل عدد المحطات التي يتم تطويرها 262 محطة وأن إجمالي ما يتم صرفه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات يصل إلى 1.7 مليار جنيه، مضيفاً أن تكلفة كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية التي يتم تنفيذها حالياً لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط يبلغ تكلفتها مليار دولار.

واشار الوزير إلى أنه بخصوص الوحدات المتحركة فهناك 260 جرار جديد تعاقدت عليهم هيئة السكك الحديدية و172 جرار ( هنشل + جينرال إلكتريك +PRL ) سيتم إعادة تأهيلها لتشكل هذه الجرارات الجديدة والمعاد تأهيلها قوة كبيرة جداً في تدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لافتا إلى ان هناك تعاقدات ضخمة خاصة بعربات الركاب تمثلت في التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب مع التحالف الروسي المجري والتعاقد على6قطارات جديدة مع شركة تالجو الاسبانية العالمية

لافتا إلى انه يتم تطوير الورش تطويرا شاملا وتطوير سيماف لكي يتم تصنيع العربات مستقبلا في مصر بعد انتهاء توريد هذه التعاقدات المبرمة.

وأضاف الوزير أنه راعى منذ توليه حقيبة النقل تحقيق الإنضباط والسلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية مشيراً إلى أن حصيلة حوكمة قطع التذاكر وتطبيق الغرامات الخاصة بها ساهمت في شراء عدد 10 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك بمبلغ 27 مليون دولار.

ورداً على التساؤل الخاص من أحد الصحفيين فيما يتعلق بكوبري الفردان قال وزير النقل إن هذا الكوبري هو ملك للسكة الحديد تقوم بتطويره بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لافتاً إلى أن هناك شركة صينية عالمية قد فازت من خلال طرح عالمي بمشروع إنشاء كوبري جديد في الفردان على قناة السويس الجديدة وإعادة تأهيل وازدواج الكوبري القديم على قناة السويس الغربية وازدواج المسافة بين الاثنين، لافتاً إلى أنه سيتم بعد ذلك استعادة السكة ومحطاتها (خط الفردان /القنطرة /شرق بير العبد) من مخرج كوبري الفردان وشمالاً حتي القنطرة ليصبح هناك فرعان الأولي شمالاً باتجاه بورسعيد لتخدم منطقة شرق بورسعيد والثانية في اتجاه الشرق حتي بئر العبدوالعريش.