شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات أنشطة إجازة نصف العام بمكتبة مصر العامة بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مكتبة مصر العامة، بدء انطلاق فاعلات أنشطة إجازة نصف العام، لتحقيق الاستفادة منها والتزود بالمعرفة لأعضاء المكتبة، من خلال تقديم دورات وندوات لتعليم المهارات اليدوية، للمساعدة في عمل مشروعات صغيرة، لتصبح نواة لعمل مشروعات أكبر في المستقبل، وكذلك تنظيم أنشطة فنية وثقافية وكورسات تعليم البالية للأطفال، وورش عمل لتنمية الحس الفني وتشجيع الأعضاء على القراءة والتزود بالمعرفة، والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم الفنية لتقديم جيلاً مبدعًا، قادر على العطاء وبناء المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية استغلال أجازة نصف العام، وفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب، لاستثمار أوقات فراغهم، وممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، بهدف تنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات، والاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، لما تمثله من منارة تثقيفية وتعليمية، وقيامها باستقبال جميع الأفراد من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم، والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة، عبر إتاحة أوعية معلومات الكتب والمجلات والمواد السمعية والبصرية مثل الفيديو وغيرها، إضافة إلى دورها الهام في فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية، للارتقاء بمهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.