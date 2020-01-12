شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تستعد لامتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء لامتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية على مستوى المحافظة.

وأكد الشيخ محسن ابو القاسم، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، أن عدد طلبة الشهادة الابتدائية يبلغ ٦١٢ طالبا وطالبة، موزعين على ٢٠ لجنة على مستوي المحافظة، بينما عدد طلبة الشهادة الاعدادية ٥٦٠ طالب وطالبة موزعين على عدد ٢٥ لجنة على مستوي المحافظة.

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أشار إلى ان الامتحانات ستبدأ يوم الأربعاء الموافق ١٥ من يناير الجاري، وستنتهي يوم الثلاثاء ٢١ يناير بالنسبة للشهادة الابتدائية، بينما ستنتهي يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري.. مؤكدا على الانتهاء من توزيع خطابات المراقبة على الملاحظين والمراقبين، بجانب توزيع مراكز الاسئلة والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالامتحانات.

شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة والواردة من رئاسة القطاع والتأكيد على إجراء الامتحانات في مناخ ملائم ومستقر وبدون مشكلات. معطيا توجيهاته لرؤساء مراكز الأسئلة بالالتزام بالقواعد والتعليمات الخاصة بالمراكز.

أعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان المنطقة الأزهرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية بمختلف الإدارات الازهرية لمتابعة سير وانتظام الامتحانات والتأكد من انتظام اللجان، وحل المشكلات الطارئة.

قال إن قوات الأمن تعمل على تأمين مقرات مراكز الاسئلة ولجان خلال الامتحانات، حيث ستكون امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية تحت حماية قوات أمن شمال سيناء.