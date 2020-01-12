شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان»: 13 ألفًا و431 مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجًا ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عدد المشروعات التنموية التي قدمتها الجمعية في بني سويف، بلغ ١٣ ألفًا و٤٣١ مشروعًا تنمويًا، متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، وذلك من بداية عملها حتى الآن، ضمن استراتيجية جمعية الأورمان الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة بني سويف.

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وأوضح شعبان، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أنه في عام 2019 وزعت الأورمان 251 قرضًا حسنًا للشباب غير القادر ومعدومى الدخل، كذلك تسليم 48 كشك، وذلك في مراكز المحافظة المختلفة (مركز الواسطى- مركز ناصر – مركز بني سويف – مركز أهناسيا- مركز ببا- مركز سمسطا- مركز الفشن )، وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، مضيفًا أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كل فئات المجتمع، خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأضاف: «الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق».

يشار إلى أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة بني سويف، تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.