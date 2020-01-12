شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 21 رحلة بالون طائر على متنها 500 سائح بغرب الأقصر‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأحد، 21 رحلة بالون طائر على متنها 500 سائح وسائحة من جنسيات مختلفة، والتى تزينت بها مدينة الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

وأكد الكابتن محمود بدوى، مدير إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، أن سماء المدينة تزينت، اليوم الأحد، بعدد 21 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فيها، موضحًا أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية، لافتاً إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يُقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كل الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع رحلات الشركة الواحدة إلى 4 رحلات في اليوم خلال الأيام المقبلة، وذلك للتدفقات المميزة التي تشهدها المدينة السياحية من مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف أن مدينة الأقصر تتميز برحلات البالون الطائر، والتي فشلت تجربتها في عدة محافظات أخرى كالبحر الأحمر، وأسوان، والفيوم وغيرها من المحافظات، مما جعل الأقصر مقصدًا سياحيًا مهمًا في رياضة المغامرات للعديد من مختلف الجنسيات الوافدة لزيارة المعالم والمقاصد السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، بجانب الاستمتاع بالطبيعة الخلابة ونهر النيل ومشاهدة عظمة الفراعنة في تشييد المعابد، والمقابر المنتشرة بالبر الغربى، من أقصى الارتفاعات بسماء الأقصر.