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مصرع طالب في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طالب بالدقهلية مصرعه، الأحد، إثر انقلاب سيارة كان يقودها على طريق بني عبيد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني عبيد التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

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تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بانقلاب سيارة على طريق اليوسيفية دائرة المركز.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع قائد السيارة، ويُدعى «محمد. ص. إ. ع»، 16 سنة، طالب، بمدرسة الصنايع الثانوية الفنية بقرية الصلاحات.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني عبيد التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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