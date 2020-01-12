شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تبحث الموقف التنفيذي للمشروعات المتعثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، إجتماعاً موسعا مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون المشروعات القومية، واللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتعثرة، ورصد كافة معوقات العمل بكل قطاع خدمي وتنموي على حدة، لوضع خطة عمل جديدة لإسراع الخطى في تنفيذ تلك المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

أكد اللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، أن محافظ الشرقية يُولي إهتماماً خاصاً بمتابعة ملف المشروعات المتعثرة، مؤكداً أنه يأتي على قائمة أولويات العمل داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة.

Advertisements

ناقش الاجتماع كافة التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات المتوقفة، وكافة المعوقات وسبل دفع العمل بها لإنهائها في التوقيتات الزمنية المحددة لتحقيق أقصى استفادة منها.

ومن جانبه أكد اللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون المشروعات القومية، أن الهدف من الزيارة مراجعة نسب التنفيذ وأسباب التعثر لكل مشروع على حدة، والبحث عن آليات عمل جديدة ومقترحات من شأنها تذليل العقبات أمام إستكمال تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدا انه سيتم الاتفاق على وضع برنامج زمني لزيارة كل مشروع على الطبيعة، لمتابعة معدلات الأداء به ولإسراع الخطى في التنفيذ.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تسير بخطى سريعة نحو إنجاز المشروعات التنموية، وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة والمتوقفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.