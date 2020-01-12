شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرى «المصريين الأحرار» التحول إلى الدعم النقدي المشروط؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار تقريرًا بشأن الحالة الاقتصادية للدولة واستكمال خطة الإصلاح الإداري والمالى التي تسعي إليه القيادة السياسية والحكومة.

ويستعرض التقرير بالأرقام والتفاصيل المساع الجادة التي تخطو نحوها الحكومة بتحويل نظام الدعم العيني إلى نقدى مشروط، مما يساهم في تعزيز نظام موازنة البرامج والأداء الذي يعتبر تدارك لكل الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق منظومة الدعم العينى.

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وقالت الدكتورة هبة تراضى واصل، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، وعضو الهيئة العليا، إن ذلك سيساهم في تعزيز نظام موازنة البرامج والأداء الذي يعتبر العلاج للفساد الناتج عن الآثار السلبية لمنظومة الدعم العينى، لتركزه على المردود والنتائج والكفاءة بما يساهم بشكل غير مباشر في سرعة عدالة توزيع الدخول التي تسعى الحكومة المصرية إليها من خلال أدوات السياسة المالية وكذا تحقيق أهداف المجتمع.

وأشارت إلى أن تلك الأهداف تساهم في تحقيق العدالة وتوزيع الدخول فنجد أنه بالرغم من المميزات والإيجابيات السابقة لهذا النظام إلا أن هناك العديد من السلبيات على بعض الأنشطة الحكومية، فإن مشروع التحول من الأساس العينى إلى الاساس النقدى المشروط في النظام المحاسبي الحكومي يعتبر مشروعا نوعيا وغير مسبوق لمعالجة المشكلة الحقيقية للنظام المالي الحكومي، والتي تكمن في الأساس المحاسبي المستخدم.

وتابعت:«عندما نتحدث عن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط فنحن نتحدث عن موازنة البرامج والأداء، وتطوير النظام المحاسبي الحكومي، أي التحول من الأساس العينى المعمول به حاليا إلى أساس ونهج الاستحقاق، وحتى ينجح مشروع استخدام أساس الاستحقاق يجب أن يكون النظام أكثر مرونة مع وجود نظم للتحليل في النظام المحاسبي الحكومي، وكذلك ضرورة الاهتمام بعناصر المساءلة والشفافية والنزاهة، والتركيز على وجود رقابة حكومية فعالة، فالسلطة التشريعية وصانعو القرار في الجانب التنفيذي للحكومة بحاجة إلى أن يحصلوا على معلومات كافية وذات مصداقية حول النظام الكامل للبرنامج» .

واوضحت رئيس اللجنة الأقتصادية بحزب المصريين الأحرار، ان العديد من الدراسات توصلت إلى مجموعة من النتائج المؤكدة لانخفاض فاعلية منظومة الدعم المطبقة حالياً في المساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الدخول، ومن أبرزها أن اغنى ٢٠% من السكان يتمتعوا بنحو ٩٤% من دعم البنزين وما يقرب من ٦٠% من دعم الغاز الطبيعي وحوالي ٢٤% من الدعم الغذائى.

وأشارت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الاحرار إلى أن الإدارة المالية في جهات الإنفاق سابقًا تحتاج إلى أنظمة محاسبية تعتمد على أساس الاستحقاق، وبالتالي فإن لتحسين الرقابة ومكافحة الفساد يتوجب تطبيق المنظومة المالية والمساءلة والشفافية، لذا تكون الموازنة العامة والرقابة المالية خاضعة كلها لعمليات التطوير والتحسين جنبا إلى جنب مع النظام.