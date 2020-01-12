شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 6.8 مليون مواطن حصلوا على جرعات «الوقاية من البلهارسيا» بـ20 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حصول 6.8 مليون مواطن وتلميذ بـ٢٠ محافظة من محافظات الجمهورية على عقار «البرازيكوانتيل» للوقاية من البلهارسيا، وذلك خلال العام الماضى ٢٠١٩، وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية عام 2022.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى اعطاء 12.7 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية عقار«الميندازول» ضد الديدان المعوية، موضحاً أن تلك الحملات تسهم في تقليل وخفض نسب إصابة الأطفال بالديدان المعوية، للوصول إلى اختفاء الأنيميا بين الأطفال المصريين، وتعزيز الصحة العامة لهم.

وتأتي هذه الحملات الصحية في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

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وقال «مجاهد» إنه نظراً لما حققته مصر من إنجاز في مجال القضاء على البلهارسيا فقد تم فحص 2 مليون و673 آلفاًو 326مجرى مائي، حيث تم علاج وتطهير 11 ألفاً و533 منها من القواقع، لافتاً إلى تدريب 625 متدرباً، على أعمال مكافحة القواقع على مستوى الجمهورية.

وفي إطار المتابعة الدورية للتأكد من سلامة المياه، أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي أنه تم سحب 512 ألفاً و400 عينة مياه وإرسالها للإدارة المركزية للمعامل وفروعها بالمحافظات للفحص، بالإضافة إلى المرور على 307 محطة لمياه الشرب بمحافظات الجمهورية، كما تم مسح وسحب عينات من آبار المياه الجوفية بشركات المياه المعبأة لـ49 شركة مياه معبأة للتأكد من صلاحيتها وإعطائها التراخيص اللازمة، كما تم سحب 66 عينة من آبار شركات المياه المعبأة المرخص لها للتأكد من صلاحيتها في إطار المتابعة الدورية لسلامة المياه.

وأضاف «عيد» أنه تم منح تصاريح مزاولة أعمال غسيل وتطهير خزانات مياه الشرب لـ28 شركة تطهير خزانات، كما تم المرور على 248 محطة معالجة مياه الصرف الصحي خلال المرور الدوري الميداني ومعاينة المواقع المقترحة لإقامة محطات للصرف الصحي وعرضها على اللجنة العليا للمياه.

وذكر «عيد» أنه تم أخذ 1573عينة من محطات معالجة الصرف الصحي و3835عينة من المنشآت الصناعية، كما تم أخذ 7742 عينة من الترع ومحطات تنقية مياه الشرب، و1498 عينة من المصارف، وذلك لتحليلها للتأكد من سلامتها.