شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» عن طقس الاثنين: ضباب وصقيع والحرارة تصل لـ4 (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدًا الاثنين شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، والطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

الصغرى والعظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 10 18

مطروح 07 15

السلوم 07 16

سيوة 07 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 10 19

الاسماعيلية 10 19

السويس 11 19

العريش 10 18

رفح 08 17

رأس سدر 12 19

نخل 04 18

نويبع 14 21

طابا 09 17

كاترين 02 14

الطور 10 20

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 11 22

مرسى علم 11 22

الفيوم 09 20

بنى سويف 08 19

المنيا 10 19

أسيوط 05 21

سوهاج 05 20

قنا 05 19

الأقصر 05 22

أسوان 06 23

أبوسمبل 07 23

الوادى الجديد 06 22

شلاتين 13 20

ابو رماد 14 19

حلايب 16 18

رأس حدربة 16 18

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 28

المدينة 08 22

الرياض 07 18

المنامة 15 19

أبوظبى 14 22

الدوحة 12 20

الكويت 08 19

دمشق 02 15

بيروت 12 17

عمان 04 11

القدس 06 11

غزة 10 17

بغداد 04 16

مسقط 16 20

صنعاء 04 21

الخرطوم 15 30

طرابلس 11 15

تونس 08 15

الجزائر 05 13

الرباط 06 18

نواكشوط 15 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -05 03

اسطنبول 02 09

اسلام اباد 06 11

نيودلهى 09 21

جاكرتا 25 31

بكين -07 02

كوالالمبور 23 33

طوكيو 05 12

أثينا 05 14

روما 02 14

باريس 08 10

مدريد -04 08

برلين 04 08

لندن 07 10

مونتريال -13 -07

موسكو -01 03

نيويورك 04 08

واشنطن 08 13