شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير47 محضر إشغال بمركز بني مزار في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، تنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمدينة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا باستمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.

قال إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن الحملة شملت شارع الجمهورية وبورسعيد ومصطفى عبدالرازق، حيث تم تنفيذ 1760 إزالة إدارية وتحرير 47 محضر إشغال طريق و2 مخالفة رخصة بيئة و3 محاضر إدارة منشآت بدون ترخيص.