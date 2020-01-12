شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنظم ندوة تثقيفية لمجندي «شرطة البيئة والمسطحات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ندوة تثقيفية لمجندى الإدارة بمقر مركز التدريب العسكري التابع للإدارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث حاضر في الندوة أحد علماء وزارة الأوقاف، وتناول أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار، مؤكدًا أهمية رسالة الأمن التي ترتكز على قضاء حوائج المواطنين، كما تحدث عن سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وأهمية التحلي بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقي للوطن.

وقالت وزارة الداخلية، إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملي لمواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على كل مجالات الحياة، بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم، مما يرسخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع البلاد.