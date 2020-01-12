شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاب الضالة تفترس أغنام وماعز بطور سيناء.. وأهالي: حملات الطب البيطري بلا جدوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هاجمت الكلاب الضالة عددًا من الأغنام والماعز، وافترست عدد كبير منها.
وسببت خسائر كبيرة في مزارع وادي طور سيناء وقتلت نحو ١٧ من الماعز والأغنام.
ويشكو مواطنو طور سيناء من انتشار الكلاب الضالة، ومهاجمتها للأطفال والسيدات وكبار السن.
وقال يحيي بدر، من القيادات الشعبية بقرية وادي طور سيناء إن مهاجمة الكلاب الضالة لا يقتصر على الماعز فقط بل تهاجم الإبل، متهماً حملات الطب البيطري بأنها (لا جدوي منها).
من جانبها، قالت الدكتورة رحاب الجوهري مديرة الطب البيطري بجنوب سيناء، إن المديرية مستمرة في حملات مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة مشيرًا إلى أن الكلاب تتكاثر بشكل كبير وطالبت الأهالي بالإبلاغ عن حالات مهاجمة الكلاب للماعز والأغنام.
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