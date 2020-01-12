شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: توقيع الكشف الطبى على 139 مريض وصرف الأدوية بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ«العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية» بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. وقد تم إستقبال الحالات التي بلغت (139) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى.. وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

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