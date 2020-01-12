شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": افتتاح خط الربط مع السودان رسميا نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم إطلاق التيار الكهربائى فى خط الربط مع السودان اليوم بواسطة مجموعة من الخبراء المصريين والسودانيين، موكدا أنه سيتم توصيل التيار على الشبكة القومية للكهرباء بالخرطوم والتأكد من استقرار التيار وجودتها.

وقال شاكر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه بعد التأكد من نقل الكهرباء بشكل سليم 100% خلال الـ24 ساعة القادمة سيتم افتتاح المشروع بشكل رسمى وبحضور قيادات وزارتى الكهرباء المصرية والسودانية ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، لافتا إلى أن مشروع الربط مع السودان يعد باكورة مشروعات الربط الكهربائى التى تستهدفها مصر.

Advertisements

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات خلال ساعة من الآن، موضحاً أنه سيتم تشغيل باقى المراحل تدريجياً لحين انتهاء الجانب السودانى من الأعمال الخاصة بالمشروع، وانتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل فى وقت قياسى، مشيراً إلى أن المشروع شهد زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الانتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع.

كما أنه تم الانتهاء من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائى للمحطة يبلغ 220/66 فولت وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.

على جانب آخر، كان مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم إعداد دراسة لتخطيط شبكة نقل الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية على مرحلتين سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى عام 2022 وخطة طويلة المدى تنتهى عام 2025 وجارى توفير التمويلات الخاصة بالخطة، موكداً أنه يتم تحديث الخط بشكل سنوى وفقاً للطلب على الأحمال وطبقاً للمشروعات الأستثمارية والاستراتيجية بالدولة.