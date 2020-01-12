شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الجيش المصرى .. مقاتلات حربية وقطع بحرية وأبطال من فولاذ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تثبت الأيام أن قدرة الجيش المصرى، هى خير حامى للدولة المصرية، وأن كافة ماجرى من أعمال تطوير وتحديث، فى مختلف أسلحة الجيش، كانت هى الحل الأمثل خلال الفترة الحالية، وبما يضمن الحفاظ على مكتسبات مصر خلال الفترة المقبلة.

ويرصد " الخليج 365"، فى الصور التالية بعضا من أسلحة ومعدات منظومة التسليح الحديثة للجيش المصرى، والتى ظهرت خلال فعاليات المناورة قادر 2020، والتى تتم على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة.



أبطال الجيش المصرى



إحدى طائرات الجيش المصرى الحديثة

أحد مقاتلى الجيش المصرى

أسلحة متنوعة ضمن منظومة تسليح جيش مصر

Advertisements



القطع البحرية بالجيش المصرى

وتنفذ القوات المسلحة قريبا المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020)، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عددا من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط .



القواعد الجوية بالجيش المصرى



المقاتلات الحربية بالجيش المصرى



صاروخ يخرج من أحدى القطع البحرية للجيش المصرى



طائرات الجيش المصرى تحمى السماء

ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى توقيت متزامن .

وتعد المناورة (قادر 2020) تأكيداًعلى قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن ، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.