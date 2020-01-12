أخبار مصر

السيسى يبعث برقية تهنئة لسلطان عُمان الجديد ويؤكد التطلع لمزيد من التعاون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبعث برقية تهنئة لسلطان عُمان الجديد ويؤكد التطلع لمزيد من التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لسلطنة عمان الشقيقة.

 

Advertisements

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، عن أطيب التمنيات بالتوفيق في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.

 

وأكد الرئيس السيسى، على متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، معرباً عن التطلع لمزيد من التعاون المُثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمة العربية، متمنيًا لسلطنة عمان وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يبعث برقية تهنئة لسلطان عُمان الجديد ويؤكد التطلع لمزيد من التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا