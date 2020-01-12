السيسى يبعث برقية تهنئة لسلطان عُمان الجديد ويؤكد التطلع لمزيد من التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لسلطنة عمان الشقيقة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، عن أطيب التمنيات بالتوفيق في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.
وأكد الرئيس السيسى، على متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، معرباً عن التطلع لمزيد من التعاون المُثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمة العربية، متمنيًا لسلطنة عمان وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار.
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