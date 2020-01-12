شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى يتهم ميليشيات طرابلس بانتهاك وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح الميليشيات فى طرابلس بانتهاك وقف إطلاق النار، جاء ذلك فى تصريحات لقناة "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، مؤكدا أن زيارته لمصر ليست الأولى وتأتى ضمن محاولات حل الأزمة الليبية.

كان "عقيلة" التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بعد وصوله صباح اليوم إلى مقر المجلس.

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحى الاجتماعية والسياسية التى تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائماً التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات، لافتا إلى أن الأمن القومى الليبى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى المصرى فى ظل حقائق الجغرافيا السياسية التى تربط بين البلدين.

وقال على عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى: كل ما سبق ياتى بجانب علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين.

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ورحب عبد العال فى بداية الجلسة برئيس البرلمان الليبى قائلا: "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصرى، أرحب بسيادتكم أخاً عزيزاً في بلدكم الثاني مصر، ويسعدنا ويشرفنا تواجدكم معنا هنا في مقر مجلس النواب المصري في هذه الجلسة التاريخية."