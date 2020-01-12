شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. الدولار يواصل النزيف.. وينخفض 5 قروش أمام الجنيه اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف الدولار فى البنك التجارى الدولى cib تراجعا بمقدار 5 قروش مسجلا 15.90 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، في حين تراجع بقدار 5 قروش أيضا 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس 16.01 للشراء، و16.11 جنيه للبيع

الصحة: 6.8 ملايين مواطن حصلوا على جرعات الوقاية من البلهارسيا فى 20 محافظة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حصول 6.8 مليون مواطناً وتلميذاً بـ20 محافظة من محافظات الجمهورية على عقار "البرازيكوانتيل" للوقاية من البلهارسيا، وذلك خلال العام الماضى 2019، يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية عام 2022

على عبد العال: أمن ليبيا القومى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى المصرى

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحى الاجتماعية والسياسية التى تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائماً التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات، لافتا إلى أن الأمن القومى الليبى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى المصرى فى ظل حقائق الجغرافيا السياسية التى تربط بين البلدين.

السيسى يبعث برقية تهنئة لسلطان عُمان الجديد ويؤكد التطلع لمزيد من التعاون

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لسلطنة عمان الشقيقة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، عن أطيب التمنيات بالتوفيق في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد

كارلوس غصن يتحدث عن أجمل لحظات هروبه فى صندوق من اليابان للبنان

تحدث المحامى كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، عن أفضل اللحظات التى مر بها عقب هروبه من اليابان إلى لبنان فى صندوق أو بطريقة وصفها البعض بمغامرات جميس بوند.

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واعتبر "غصن" لقاءه بزوجته بعد فراق دام قرابة السنة هو الموقف الأفضل والأهم له، قائلا : "أفضل لحظة مررت بها عقب وصولى لمطار لبنان عندما ذهبت إلى بيت أهل زوجتى والتقيت بزوجتي بعد 9 أشهر لم أستطيع أن أتكلم معها".

وظائف الإنتاج الحربى.. الوزارة تعلن عّن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عّن حاجتها لخريجين هندسة تعدين ومناجم من الجامعات الحكومية، وذلك فى إعلان نشرته على الصفحة الرسمية للوزارة، حيث حددت وزارة الانتاج الحربى الشروط المطلوبة فى المتقدمين لشغل الوظائف، وفى مقدمتها أن يكون مصريا، وألا يزيد سنه عّن 33 عام، وأن يكون له موقف محدد من الخدمة العسكرية، بالإضافة لأن يكون لائقا صحيا.

إلغاء الإفراج بنصف مدة بقضايا التجمهر والإرهاب أبرز تعديلات قانون السجون

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذى يستهدف عدم تطبيق الافراج بنصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ".

وزير القوى العاملة بأسوان: على من يحاول العبث بمصر قراءة التاريخ أولا

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه على كل من يحاول العبث بمقدرات هذا الوطن أن يقرأ التاريخ جيدا أولا ليتعلم من الدروس والعبر التى أظهرت قوة هذا الشعب، مشيرا إلى أن الوطن يواجه تحديات كبيرة أمام بعض المحاولات من الدول للعبث مع مصر، مؤكداً على ضرورة الوقوف صفا واحدا لدعم جهود القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشرطة لنكون بمثابة درع واق لها.

قائد الحرس الثورى: تمنيت الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية عن إحراج الإيرانيين

قال قائد الحرس الثورى الإيرانى حسين سلامى، إنه كان يتمنى الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة، قائلا: "كنت أفضل الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة على أن احرج الشعب الإيرانى"، وذلك فى جلسة البرلمان المغلقة التى عقدت صباح اليوم، الأحد، عقب اعتراف الحرس الثورى باسقاط الطائرة المنكوبة ومقتل جميع ركابها.

قناة أمريكية: إدارة عملية اغتيال قاسم سليمانى تمت من غرفة داخل الدوحة

كشفت قناة الحرة الأمريكية أن عملية اغتيال الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى تمت من خلال عرفة عمليات بالدوحة، وتتبدى تفاصيل عملية مقتل قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى يوما تلو الآخر، وكان آخرها الكشف عن وجود غرفة عمليات لإدارة الغارة الجوية فى قطر، بمشاركة استخباراتية إسرائيلية.