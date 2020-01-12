هتروح ازاى؟..تعرف على خدمات النقل لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 51

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

1- عبد المنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب، عدد السيارات 15.

2- العباسية - الحى السادس - معرض الكتاب عدد السيارات 10 .

3- النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب عدد السيارات 10.

4- الأميرية - المطرية - معرض الكتاب عدد السيارات 10.

5- ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب عدد السيارات 15.

7- مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب عدد السيارات 10.

٧- المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب عدد السيارات 10.

إضافة إلى خط من 15 مايو وكل ذلك بتذكرة موحدة قيمتها موحدة 6 جنيهات.

وينطلق المعرض فى 22 يناير 2020 فى مركز المعارض بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولى، ويأتى المعرض تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض.

ويشار إلى أن الهيئة العامة المصرية للكتاب، تقوم بالتعاون مع دار الهلال لنشر موسوعة "شخصية مصر" للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتى تضم 4 أجزاء، وذلك من أجل أن تعرض فى مكتبة الأسرة بمعرض الكتاب، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان، منها استراتيجية الاستعمار والتحرير، والاستعمار والتحرير فى العالم العربى.