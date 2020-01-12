شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التجهيزات النهائية من غرفة التحكم لإطلاق خط الربط الكهربائى مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صور التجهيزات النهائية لإطلاق التيار الكهربائى فى المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 50 ميجا وات، من محطة توشكى 2 وبحضور عدد من قيادات شركة نقل الكهرباء بمنطقة مصر العليا ومن المقرر أن يتولى المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء اطلاق التيار بخط الربط مع السودان.

وأوضح المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه جارى التنسيق مع الجانب السودانى من خلال الهاتف المحمول لإطلاق التيار فى خط الربط بين البلدين، موضحا أن هناك وفد من الخبراء المصريين التابعين لمركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء متواجد حاليا بمركز التحكم الرئيسي بالخرطوم للتنسيق قبل اطلاق التيار الكهربائي.

وأضاف فتحى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات خلال ساعة من الان، موضحًا أنه سيتم تشغيل باقى المراحل تدريجيًا لحين انتهاء الجانب السودانى من الأعمال الخاصة بالمشروع.

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وأشار فتحى، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل فى وقت قياسى، مشيرًا إلى أن المشروع شهد زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الانتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع.

ولفت فتحى، إلى أنه تم الانتهاء من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، لافتًا إلى أن الجهد الكهربائى للمحطة يبلغ 220/66 فولت وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.

وأشار فتحى، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والمسح والخرسانات بالمشروع بمعرفة الشركة الهندية المسئولة عن تنفيذ الخط بنسبة 100%.