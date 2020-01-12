شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المتهم بقتل الطفل يس ضحية 20 جنيها ثمن علبة سجائر لجنايات الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة المتهم بقتل الطفل "يس" 11 سنة ضحية "20 جنيه" ثمن علبة سجاير، إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة، وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بلاغا بوفاة الطفل" يس ياسر " 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي، مقيم مشتول السوق. إثر إصابته بنزيف فى المخ، وبسؤال " ياسر ح ع" 33 سنة مقيم بندر مشتول السوق، اتهم "مختار ر ح ال" 37 سنة صاحب مخبز، بالتعدى على نجله" يسن" وإحداث إصابته نزيف بالمخ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7912 جنح مركز مشتول السوق لسنة 2019.

وتبين من التحريات قيام جار الطفل بإعطاء نجله 20 جنيها لشراء علبة سجائر، فرفض وقام بإعطاء صاحبه "يس" 20 جنيها وطلب منه شراء علبة سجائر، وعاد الطفل وأخبر والد صاحبه بأن النقود فقدت منه، فقام صاحب الفرن وأطفاله بضرب الطفل، وتم نقل الطفل إلى مستشفى صيدناوي.

وألقى ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة الرائد أحمد بنديري، رئيس المباحث، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط صاحب المخبز، وتم إحالته للنيابة العامة، وبسؤاله أنكر الواقعة وادعى بأن دراجة بخارية صدمت الطفل، لكن تقرير المستشفى المبدئى أفاد تعرض الطفل لصفعة شديدة على الرأس، وقررت النيابة برئاسة أحمد هشام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.

وكانت محكمة جنح مشتول السوق بالشرقية، برئاسة المستشار مصطفى غطاس، قررت فى 15 ديسمبرالماضى، تجديد حبس المتهم بقتل الطفل "يس" 11 سنة ضحية الـ20 جنيها ثمن علبة سجائر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات للمرة التانية.

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